Евробаскет. Волевая победа бельгийцев. Поражение сборной Грузии
время публикации: 30 августа 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 18:46
В матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу итальянцы разгромили сборную Грузии 78:62.
Чехия - Эстония 75:89
Исландия - Бельгия 64:71
За 4 с половиной минуты до окончания матча исландцы вели в счете 62:55.
"Дабл-дабл" сделал исландец Триггви Хлинассон (20 + 10 подборов).
Италия - Грузия 78:62
Первая половина матча завершилась вничью 32:32.
