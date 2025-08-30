Евробаскет. Волевая победа бельгийцев. Поражение сборной Грузии

В матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу итальянцы разгромили сборную Грузии 78:62.

Чехия - Эстония 75:89

Исландия - Бельгия 64:71

За 4 с половиной минуты до окончания матча исландцы вели в счете 62:55.

"Дабл-дабл" сделал исландец Триггви Хлинассон (20 + 10 подборов).

Италия - Грузия 78:62

Первая половина матча завершилась вничью 32:32.