30 августа 2025
Спорт

Евробаскет. Волевая победа бельгийцев. Поражение сборной Грузии

Баскетбол
время публикации: 30 августа 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 18:46
Евробаскет. Волевая победа бельгийцев. Поражение сборной Грузии
В матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу итальянцы разгромили сборную Грузии 78:62.

Чехия - Эстония 75:89

Исландия - Бельгия 64:71

За 4 с половиной минуты до окончания матча исландцы вели в счете 62:55.

"Дабл-дабл" сделал исландец Триггви Хлинассон (20 + 10 подборов).

Италия - Грузия 78:62

Первая половина матча завершилась вничью 32:32.

Спорт
