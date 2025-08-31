Костюк, Швентек, Осака вышли в четвертый раунд Открытого чемпионата США
время публикации: 31 августа 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 08:50
В матче третьего круга Открытого чемпионата США Майя Беатрис Хаддад (Бразилия) разгромила гречанку Марию Саккари 6:1, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек обыграла россиянку Анну Калинскую 7:6, 6:4.
Американка Аманда Анисимова переиграла румынку Жаклин Кристиан 6:4, 4:6, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака одолела Дарью Касаткину (Австралия) 6:0, 4:6, 6:3.
Украинка Марта Костюк одержала волевую победу над француженкой Диан Парри 3:6, 6:4, 6:2.
