Лига Европы. Расписание матчей "Маккаби" (Тель-Авив)
время публикации: 30 августа 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 21:36
Расписание матчей тель-авивского "Маккаби" в основном этапе Лиги Европы.
24 сентября. ПАОК - "Маккаби".
2 октября. "Маккаби" - "Динамо" (Загреб)
23 октября. "Маккаби" - "Мидтьюланд".
6 ноября. "Астон Вилла" - "Маккаби".
27 ноября. "Маккаби" - "Лион".
11 декабря. "Штутгарт" - Маккаби".
22 января. "Фрайбург" - "Маккаби".
29 января. "Маккаби" - "Болонья".
Ссылки по теме