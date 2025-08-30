x
Спорт

Лига Европы. Расписание матчей "Маккаби" (Тель-Авив)

Футбол
время публикации: 30 августа 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 21:36
Лига Европы. Расписание матчей "Маккаби" (Тель-Авив)
AP Photo/Emilio Morenatti

Расписание матчей тель-авивского "Маккаби" в основном этапе Лиги Европы.

24 сентября. ПАОК - "Маккаби".

2 октября. "Маккаби" - "Динамо" (Загреб)

23 октября. "Маккаби" - "Мидтьюланд".

6 ноября. "Астон Вилла" - "Маккаби".

27 ноября. "Маккаби" - "Лион".

11 декабря. "Штутгарт" - Маккаби".

22 января. "Фрайбург" - "Маккаби".

29 января. "Маккаби" - "Болонья".

