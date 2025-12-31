Датчане вылетели. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею

В США продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет).

Словакия - США 5:6

Словаки вели в счете 2:0, 3:1 и 4:3.

3 (2 + 1) очка набрал Томаш Хренко.

Две шайбы забросил американец Джеймс Хагенс (университет Бостона).

Канада - Дания 9:1

Датчане вылетели.

Три шаййбы забросил Гэвин Маккенна (университет штат Пенсильвания).

Швейцария - Германия 4:0

Две шайбы забросил Кими Корбье (Клотен).

Отразил 20 бросков и совершил шутаут Кристиан Кирш (Китченер Рейнджерс).

Латвия - Дания 6:34 (1 + 3) очка набрал Кристенс Ансонс.

Латвийцы сохранили место в элитном дивизионе.