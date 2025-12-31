Датчане вылетели. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею
время публикации: 31 декабря 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 08:09
В США продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет).
Словакия - США 5:6
Словаки вели в счете 2:0, 3:1 и 4:3.
3 (2 + 1) очка набрал Томаш Хренко.
Две шайбы забросил американец Джеймс Хагенс (университет Бостона).
Канада - Дания 9:1
Датчане вылетели.
Три шаййбы забросил Гэвин Маккенна (университет штат Пенсильвания).
Швейцария - Германия 4:0
Две шайбы забросил Кими Корбье (Клотен).
Отразил 20 бросков и совершил шутаут Кристиан Кирш (Китченер Рейнджерс).
Латвия - Дания 6:34 (1 + 3) очка набрал Кристенс Ансонс.
Латвийцы сохранили место в элитном дивизионе.
