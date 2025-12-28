Нигерийцы вышли в плэй-офф. Результаты матчей Кубка африканских наций по футболу

Состоялись матчи второго тура Кубка африканских наций, который проходи в Марокко. Нигерийцы вышли в плэй-офф.

Положение команд. Нигерия 6 очков, Тунис 3, Танзания, Уганда по 1.

Танзания - Уганда 1:1

В первом тайме лучше была сборная Уганды. И даже могла забить, но мяч попал в перекладину.

На 59-й минуте сборная Танзании вышла вперед. Пенальти реализовал Саймон Мсува (Аль-Талаба, Ирак). Это первый гол танзанийцев в финальной части КАН.

На 80-й минуте Уче Икпеазу (Сент-Джонстон, Шотландия) сравнял счет ударом головой в падении.

Угандийцы могли выиграть, но на первой минуте компенсированного времени не реализовали пенальти. Аллан Окелло (Вайперс, Уганда) не попал в ворота.

Нигерия - Тунис 3:2

На 74-й минуте нигерийцы вели в счете 3:0 и едва не упустили преимущество.