Рекорд Шефера. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Проигрывая 0:2 в третьем периоде, "Монреаль" обыграл "Флориду" 3:2.

Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенз 2:3 (овертайм)

На 56-й минуте "Флорида" вела в счете 2:0.

Впервые с марта 2014 года "Монреаль" отыграл отставание в два гола в последние 5 минут матча.

Ник Сузуки на 59-й минуте сравнял счет. А на 64-й минуте забил победный гол. Это его седьмой гол в овертайме.

Питтсбург Пингвинз - Каролина Харрикейнз 5:1

Две шайбы забросил Энтони Манта.

Стюарт Скиннер отразил 27 бросков и одержал первую победу в четырех матчах за "Питтсбург".

Сидни Кросби забил 232-й победный гол.

Торонто Мейпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз 4:0

"Нью-Джерси" потерпел четвертое поражение подряд.

Джозеф Уолл отразил 33 броска и совершил первый шутаут в сезоне.

По 2 очка набрали Бобби Макманн (1 + 1), Ник Робертсон (0 +2) и Николя Руа (1 + 1).

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 25 минут. Показатель 0. Его брат Джек Хьюз отыграл 24 минуты 26 секунд. Показатель -1.

Чикаго Блэк Хоукс - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 (буллиты)

После первого периода "островитяне" вели в счете 2:0.

Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Бо Хорват.

Мэтью Шефер (Айлендерс) сделал результативную передачу Хорвату (0:2) и стал самымы молодым защитником в истории НХЛ, набравшим 25 очков (18 лет 116 дней). Он набрал 25 очков за 40 игр.

Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерз 3:6

Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм отыграл 24 минуты 14 секунд. Показатель -2.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 14 минут. Показатель 0.