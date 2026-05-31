Свитолина и Костюк вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 31 мая 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 17:08
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции будет украинский поединок: Элина Свитолина против Марты Костюк.
Элина одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич 4:6, 6:4, 6:0.
Марта победила бывшую первую ракетку мира польку Игу Швентек 7:5, 6:1.
Румынка Сорана Михаэла Кырстя обыграла китаянку Ван Сиюй 6:3, 7:6.
