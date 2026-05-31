Открытый чемпионат Франции. Неожиданные поражения фавориток
время публикации: 31 мая 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 08:55
В американском поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции Мэдисон Киз обыграла Викторию Мбоко 6:3, 5:7, 7:5.
Американка Коко Гофф, четвертая ракетка мира, сенсационно проиграла Анастасии Потаповой (Австрия) 6:4, 6:7, 4:6.
Россиянка Анна Калинская победила Камиллу Осорио (Колумбия) 6:3, 6:6, 6:2.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла Дарью Касаткину (Австралия) 6:0, 7:5. Француженка Диана Парри неожиданно обыграла шестую ракетку мира американку Аманду Анисимову 6:3, 4:6, 7:6.
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака одержала победу над американкой Ивой Йович 7:6, 6:7, 6:4.
