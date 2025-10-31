Достижение Селебрини. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сан-Хосе" разгромил 5:2 "Нью-Джерси".

Миннесота Уайлд - Питтсбург Пингвинз 1:4

Сент-Луис Блюз - Ванкувер Кэнакс 3:4 (буллиты)

"Блюз" вел в счете 1:0 и 2:1.

Три гола забил Кифер Шервуд (Ванкувер).это его второй хет-тик в НХЛ. В этом сезоне в двух играх против "Сент-Луиса" он забил 5 голов.

Капитан "Сент-Луиса" Брендон Шенн провел 600-й матч в НХЛ.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 13 минут 19 секунд. Показатель 0.

Виннипег Джетс - Чикаго Блэк Хоукс 6:3

По 3 очка набрали хоккеисты "Виннипега" Габриэль Виларди (2 + 1), Кайл Коннор (1 + 2) и Марк Шейфеле (1 + 2).

Джонатан Тэйвз сделал результативную передачу в первом матче против "Чикаго", за который он выступал в 2007-23 годах.

Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 (овертайм)

После двух периодов "Эдмонтон" вел в счете 3:1.

Победный гол на 63-й минуте забросил Джей Ти Миллер. Это его 15-й гол в овертайме.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 21 минуту. Показатель 0.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал 2 голевые передачи.

Сан-Хосе Шаркс - Нью-Джерси Дэвилз 5:2

Доусон Мерсер (Нью-Джерси) дважды реализовал численное преимущество.

19-летний Маклин Селебрини сделал голевую передачу. Он набрал 80 очков в 81 игре. Он стал десятым игроком НХЛ моложе 20 лет, набравшим 80 очков за не более чем 81 игру.

Еврейский нападающий "Дэвилз" Джек Хьюз сделал голевую передачу.

Лос-Анджелес Кингз - Детройт Ред Уингз 3:4 (буллиты)

"Короли" вели в счете 1:0, а на 58-й минуте проигрывали 1:3.

40-летний Кори Перри забросил два гола за 40 секунд и перевел игру в овертайм.

В пятый раз в истории "Детройт" выиграл не менее 8 игр в октябре.