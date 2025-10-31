x
31 октября 2025
|
последняя новость: 11:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2025
|
31 октября 2025
|
последняя новость: 11:33
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

1000-й матч Сегина. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 31 октября 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 10:15
1000-й матч Сегина. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Chris O'Meara

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" 6:2.

Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 4:3 (овертайм)

"Бостон" вел в счете 2:0 и 3:1.

Победную шайбу на 63-й минуте забросил Марат Хуснутдинов.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 15 м инут 28 секунд. Показатель -1.

Оттава Сенаторз - Калгари Флэймз 4:3 (буллиты)

"Калгари" вел в счете 1:0, 2:1, 3:2.

В матчах против "Оттавы" Назим Кадри забил 16 голов.

Филадельфия Флайерз - Нешвилл Прэдейчез 4:1

3 (2 +1) очка набрал Тревор Заграс.

Тампа-Бей Лайтнинг - Даллас Старз 2:1 (овертайм)

"Тампа" одержала четвертую победу подряд.

Энтони Сирелли забил победный гол на 63-й минуте.

Нападающий "Далласа" Тайлер Сегин провел 1000-й матч в НХЛ.

Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 6:2

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

НХЛ. Джордан Харрис выбыл на два месяца
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2025

Хоккеисты-евреи на драфте НХЛ 2026. Предварительный прогноз
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2025

НХЛ. Таварес забил 500-й гол. "Торонто" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

"Оттава" разгромила "Вашингтон". Достижение Мерзликинса. Результаты матчей НХЛ