1000-й матч Сегина. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" 6:2.
Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 4:3 (овертайм)
"Бостон" вел в счете 2:0 и 3:1.
Победную шайбу на 63-й минуте забросил Марат Хуснутдинов.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 15 м инут 28 секунд. Показатель -1.
Оттава Сенаторз - Калгари Флэймз 4:3 (буллиты)
"Калгари" вел в счете 1:0, 2:1, 3:2.
В матчах против "Оттавы" Назим Кадри забил 16 голов.
Филадельфия Флайерз - Нешвилл Прэдейчез 4:1
3 (2 +1) очка набрал Тревор Заграс.
Тампа-Бей Лайтнинг - Даллас Старз 2:1 (овертайм)
"Тампа" одержала четвертую победу подряд.
Энтони Сирелли забил победный гол на 63-й минуте.
Нападающий "Далласа" Тайлер Сегин провел 1000-й матч в НХЛ.
Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 6:2