Криштиану Роналду-младший дебютировал за юниорскую сборную Португалии
время публикации: 31 октября 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 11:37
Криштиану Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии (игроки до 16 лет).
В матче против сборной Турции 15-летний сын легенды мирового футбола вышел на замену на 90-й минуте.
Португальцы победили.
Ранее Криштиану Роналду-младший провел 4 матча за кадетскую сборную Португалии (игроки до 15 лет), в которых забил два гола.
Ссылки по теме