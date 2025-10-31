x
31 октября 2025
|
последняя новость: 13:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2025
|
31 октября 2025
|
последняя новость: 13:01
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Криштиану Роналду-младший дебютировал за юниорскую сборную Португалии

Футбол
время публикации: 31 октября 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 11:37
Криштиану Роналду-младший дебютировал за юниорскую сборную Португалии
AP Photo/Armando Franca

Криштиану Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии (игроки до 16 лет).

В матче против сборной Турции 15-летний сын легенды мирового футбола вышел на замену на 90-й минуте.

Португальцы победили.

Ранее Криштиану Роналду-младший провел 4 матча за кадетскую сборную Португалии (игроки до 15 лет), в которых забил два гола.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2025

"Ливерпуль" вылетел. Результаты матчей Кубка английской лиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2025

Кубок короля. Манор Соломон сделал три голевые передачи
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2025

Определились все четвертьфиналистки женского юниорского чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2025

Победный гол Довбика. Результаты матчей чемпионата Италии