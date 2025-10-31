Криштиану Роналду-младший дебютировал за юниорскую сборную Португалии

Криштиану Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии (игроки до 16 лет).

В матче против сборной Турции 15-летний сын легенды мирового футбола вышел на замену на 90-й минуте.

Португальцы победили.

Ранее Криштиану Роналду-младший провел 4 матча за кадетскую сборную Португалии (игроки до 15 лет), в которых забил два гола.