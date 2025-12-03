Умер известный советский хоккеист
время публикации: 03 декабря 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 09:36
2 декабря на 74-м году жизни умер известный советский хоккеист Анатолий Беляев, сообщают российские и белорусские СМИ.
Нападающий выступал за команды "Кедр" (Новоуральск), СКИФ (Минск), "Торпедо" (Минск). "Динамо" (Минск) и "Динамо" (Москва).
В 80-е годы Анатолий Беляев был начальником команды "Динамо" (Минск).
Он возглавлял несколько хоккейных школ в Минске.
