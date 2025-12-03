2 декабря на 74-м году жизни умер известный советский хоккеист Анатолий Беляев, сообщают российские и белорусские СМИ.

Нападающий выступал за команды "Кедр" (Новоуральск), СКИФ (Минск), "Торпедо" (Минск). "Динамо" (Минск) и "Динамо" (Москва).

В 80-е годы Анатолий Беляев был начальником команды "Динамо" (Минск).

Он возглавлял несколько хоккейных школ в Минске.