x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 09:14
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. "Фулхэм" и "Манчестер Сити" забили 9 голов. Холанн забил сотый гол

Футбол
время публикации: 03 декабря 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 09:04
Футбол. "Фулхэм" и "Манчестер Сити" забили 9 голов. Холанн забил сотый гол
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Фулхэм" 5:4.

Борнмут - Эвертон (Ливерпуль) 0:1

Победный гол на 78-й минуте забил Джек Грилиш.

Фулхэм (Лондон) - Манчестер Сити 4:5

На 45-й минуте счет был 3:0 в пользу гостей.На 57-й - 5:1.

И все же "дачники" едва не отыгрались.

Четвертый случай в истории Премьер-лиги, когда команда в домашнем матче забивает 4 гола и проигрывает.

"Фулхэм" во второй раз в истории проиграл домашний матч, в котором забил 4 гола. Впервые - сентябрь 1952 года. Поражение от "Лестера" 4:6.

Эрлинг Холанн стал 35-м футболистом, забившим не менее 100 голов в Премьер-лиге. Он забил 100 голов за 111 матчей.

Ньюкасл - Тоттенхэм (Лондон) 2:2

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 декабря 2025

Первые победы "Маккаби". Осечка лидера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2025

Футбол. Фанаты "Аякса" сорвали матч чемпионата Нидерландов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2025

В ходе чемпионата Ирана футболистов чуть не отравили и забросали камнями
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2025

Скончался легендарный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Мунтян