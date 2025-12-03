Футбол. "Фулхэм" и "Манчестер Сити" забили 9 голов. Холанн забил сотый гол

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Фулхэм" 5:4.

Борнмут - Эвертон (Ливерпуль) 0:1

Победный гол на 78-й минуте забил Джек Грилиш.

Фулхэм (Лондон) - Манчестер Сити 4:5

На 45-й минуте счет был 3:0 в пользу гостей.На 57-й - 5:1.

И все же "дачники" едва не отыгрались.

Четвертый случай в истории Премьер-лиги, когда команда в домашнем матче забивает 4 гола и проигрывает.

"Фулхэм" во второй раз в истории проиграл домашний матч, в котором забил 4 гола. Впервые - сентябрь 1952 года. Поражение от "Лестера" 4:6.

Эрлинг Холанн стал 35-м футболистом, забившим не менее 100 голов в Премьер-лиге. Он забил 100 голов за 111 матчей.

Ньюкасл - Тоттенхэм (Лондон) 2:2