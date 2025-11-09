x
Спорт

Умер известный канадский хоккеист Мел Бриджмен

Хоккей
НХЛ
Знаменитые спортсмены
время публикации: 09 ноября 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 14:43
Умер известный канадский хоккеист Мел Бриджмен
AP Photo

На 71-м году жизни умер известный канадский хоккеист Мел Бриджмен, сообщают канадские СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Филадельфия Флайерз", "Калгари Флеймз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Детройт Ред Уингз" и "Вангкувер Кэнакс".

Он был первым номером драфта НХЛ 1975 года.

В 977 матчах регулярного чемпионата НХЛ Мел Бриджмен забил 252 гола и сделал 449 результативных передач. В этих играх он набрал 1625 минут штрафа.

Мел Бриджмен сыграл в 125 матчах Кубка Стэнли (28 + 39, 298 минут штрафа).

Он - серебряный призер молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады 1975 года (5 игр, 1 + 4, 9 минут штрафа).

Мел Бриджмен - лучший бомбардир Западной хоккейной лиги 1975 года.

В 1992 году он стал генеральным менеджером "Оттава Сенаторз".

