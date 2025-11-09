x
09 ноября 2025
Спорт

Умер известный хоккейный вратарь

Хоккей
Знаменитые спортсмены
время публикации: 09 ноября 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 15:47
Валерий Косыль в матче Олимпиады 1972 года США - Польша
AP Photo

На 82-м году жизни умер польский хоккейный вратарь Валерий Косыль, сообщают польские СМИ.

Он защищал ворота команд ЛКС (Лодзь) и "Легия" (Варшава). В чемпионатах Польши сыграл 559 игр.

В составе варшавской команды .чемпион Польши 1967 года.

В составе сборной Польши Валерий Косыль - участник семи чемпионатов мира и двух олимпиад.

Был главным тренером клуба ЛКС (Лодзь).

Спорт
