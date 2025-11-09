Умер известный хоккейный вратарь
время публикации: 09 ноября 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 15:47
На 82-м году жизни умер польский хоккейный вратарь Валерий Косыль, сообщают польские СМИ.
Он защищал ворота команд ЛКС (Лодзь) и "Легия" (Варшава). В чемпионатах Польши сыграл 559 игр.
В составе варшавской команды .чемпион Польши 1967 года.
В составе сборной Польши Валерий Косыль - участник семи чемпионатов мира и двух олимпиад.
Был главным тренером клуба ЛКС (Лодзь).
