Умер известный советский хоккеист
время публикации: 27 ноября 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 12:46
25 ноября на 81-м году жизни умер известный советский хоккеист Алексей Богинов. сообщает сайт киевского "Сокола".
Защитник выступал за команды "Динамо" (Киев), "Сокол" (Киев). "Локомотив" (Москва) и "Торпедо" (Тольятти).
Алексей Богинов - сын известного хоккейного тренера Дмитрия Богинова, первого тренера хоккейного киевского "Динамо".
В 1994-95 годах Алексей Богинов был старшим тренером юношеской сборной Украины.
В 1994-99 годах он тренировал киевскую команду "Льдинка".
