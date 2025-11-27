x
27 ноября 2025
Спорт

Умер известный советский хоккеист

время публикации: 27 ноября 2025 г., 12:46
Умер известный советский хоккеист
AP Photo/Jason Redmond

25 ноября на 81-м году жизни умер известный советский хоккеист Алексей Богинов. сообщает сайт киевского "Сокола".

Защитник выступал за команды "Динамо" (Киев), "Сокол" (Киев). "Локомотив" (Москва) и "Торпедо" (Тольятти).

Алексей Богинов - сын известного хоккейного тренера Дмитрия Богинова, первого тренера хоккейного киевского "Динамо".

В 1994-95 годах Алексей Богинов был старшим тренером юношеской сборной Украины.

В 1994-99 годах он тренировал киевскую команду "Льдинка".

