Чемпионат Нидерландов. Оскар Глух сделал голевую передачу

Доигран матч четырнадцатого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" - "Гронинген".

"Аякс" победил 2:0.

В воскресенье матч был прерван на 6-й минуте из-за буйства фанатов, устроивших пиротехническое шоу, которое едва не привело к пожару на стадионе.

Во вторник матч по понятным причинам проходил без зрителей.

В воскресенье израильский полузащитник Оскар Глух остался в запасе. В доигровке он вышел в стартовом составе, то есть с шестой минуты встречи.

Первыми могли забить гости. Том ван Берген вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря.

На 27-й минуте 20-летний Мика Голтс вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 60-й минуте Глух подал угловой. 18-летний Аарон Боуман переправил мяч в ближний угол 2:0.