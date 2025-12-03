x
03 декабря 2025
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. "Дабл-дабл 20+" Дени Авдии. "Портленд" проиграл "Торонто"

Баскетбол
НБА
время публикации: 03 декабря 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 08:04
НБА. "Дабл-дабл 20+" Дени Авдии. "Портленд" проиграл "Торонто"
AP Photo/Julio Cortez

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Торонто Рэпторз" 118:121.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия сделал "дабл-дабл" (25 + 8 подборов + 14 передач).

Последнюю четверть "Трэйл Блэйзерс" выиграл 36:24.

За 78 секунд гости сократили отставание ло 115:117.

