НБА. "Дабл-дабл 20+" Дени Авдии. "Портленд" проиграл "Торонто"
время публикации: 03 декабря 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 08:04
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Торонто Рэпторз" 118:121.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия сделал "дабл-дабл" (25 + 8 подборов + 14 передач).
Последнюю четверть "Трэйл Блэйзерс" выиграл 36:24.
За 78 секунд гости сократили отставание ло 115:117.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025