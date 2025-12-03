Достижения Стэмкоса, Вальстедта и Маккиннона. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" в гостях одолела "Эдмонтон" 1:0.

Флорида Пантерз - Торонто Мейпл Лифс 1:4

По 2 очка набрали Дакота Джошуа (1 + 1), Трой Стечер (1 + 1) и Бобби Макманн (0 + 2).

еврейский форвард "Флориды" Люк Кунин отыграл 8 минут 16 секунд. Показатель 0.

Нешвилл Прэдейторз - Калгари Флэймз 5:1

По 2 очка набрали Майкл Бантинг (1 + 1) и Николас Хейг (0 + 2).

Стивен Стэмкос (Нешвилл) забил гол в 1200-м матче в НХЛ. Он забил 93-й победный гол в карьере.

Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс 3:1

Две шайбы забросил Нейтан Маккиннон. Он стал четвертым игроком "Колорадо"/ "Квебек Нордикс". набравшим не менее 100 очков в трех календарных годах подряд.

Это 60-я игра, в которой Маккиннон забил более одного гола.

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз отыграл 29 минут 33 секунды. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 12 минут. Показатель -2.

Эдмонтон Ойлерз - Миннесота Уайлд 0:1

Победный гол на 14-й минуте забросил Йонас Бродин.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 16 минут 29 секунд. Показатель 0.

Еспер Вальстедт отразил 33 броска и совершил четвертый шутаут в шести матчах. Он стал четвертым вратарем-новичком и первым за 87 лет с 4 шутаутами в шести матчах.

Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (буллиты)

"Чикаго" вел в счете 2:1 и 3:2.

Лос-Анджелес Кингз - Вашингтон Кэпиталз 1:3

Две результативные передачи сделал Александр Овечкин. Он сыграл 1518 матч в НХЛ.