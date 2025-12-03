Патрик Кейн установил рекорд НХЛ. Результаты матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Детройт" победил "Бостон" 5:4.

Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз 5:4

"Детройт" вел в счете 3:0 и 5:2.

Гости дважды существенно сокращали отставание.

Три результативные передачи сделал защитник "Бостона" Хампус Линдхольм.

Две шайбы забросил Алекс Стивз (Бостон).

Немецкий защитник "Детройта" Мориц Зайдер набрал 3 (1 + 2) очка.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 18 бросков и пропустил 5 голов. Его сменили на 44-й минуте. Вышедший на замену Йоонас Корписало отразил все 9 бросков.

Патрик Кейн (Детройт) сделал 2 результативные передачи. Он набрал более одного очка в 358 матчах. Патрик Кейн повторил рекорд для хоккеистов, родившихся в США, установленной Майком Модано.

Дилан Ларкин (Детройт) сделал 350-ю результативную передачу.

Монреаль Канадиенз - Оттава Сенаторз 2:5

"Монреаль" вел в счете 1:0. Счет на 4-й минуте открыл Юрай Слафковски. Это его 50-й гол в 225 матчах за "Монреаль". Он стал третьим словацким хоккеистом, забившим 50 шайб в НХЛ в возрасте не старше 21 года.

Бреди Ткачук, проводивший шестую игру в сезоне, и третью после травмы, забил первый гол в сезоне. Ему ассистировал Дэвид Перрон, сыгравший 1200-й матч в НХЛ.

Бреди Ткачук набрал 410 очков за карьеру.

Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бей Лайтнинг 2:1

Илья Сорокин (Айлендерс) отразил 27 бросков.

Нью-Йорк Рейнджерс - Даллас Старз 3:2 (овертайм)

"Даллас" вел в счете 2:1.

На 58-й минуте Уилл Кайлле сравнял счет.

На 69-й секунде овертайма Владислав Гавриков забил победный гол.

Две голевые передачи, в том числе в овертайме сделал Артемиий Панарин.

Джейми Бенн (Даллас) провел 1200-й матч в НХЛ.