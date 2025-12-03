x
03 декабря 2025
Спорт

Бывший нападающий "Ростова" и сборной Малави умер от рака

Футбол
время публикации: 03 декабря 2025 г., 15:05
Бывший нападающий "Ростова" и сборной Малави умер от рака
AP Photo/Themba Hadebe

2 декабря на 44-м году жизни умер известный футболист Исо Каньеда, сообщают британские и африканские СМИ.

Причина смерти - рак печени.

Нападающий выступал за клубы из Малави, ЮАР, Дании и России.

В России Исо Каньеда выступал за "Ростов", "Локомотив" (Москва), "Ротор" (Волгоград). КАМАЗ (Набережные Челны), "Динамо" (Брянск). В составе московского клуба - бронзовый призер чемпионата России 2005 года.

За "Ростов" сыграл более 100 матчей.

В составе сбоной Малави Исо Каньеда - участник Кубка африканских наций 2010 года.

Исо Каньеда дважды признавался лучшим футболистом Малави.

