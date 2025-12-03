Бывший нападающий "Ростова" и сборной Малави умер от рака
время публикации: 03 декабря 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 15:05
2 декабря на 44-м году жизни умер известный футболист Исо Каньеда, сообщают британские и африканские СМИ.
Причина смерти - рак печени.
Нападающий выступал за клубы из Малави, ЮАР, Дании и России.
В России Исо Каньеда выступал за "Ростов", "Локомотив" (Москва), "Ротор" (Волгоград). КАМАЗ (Набережные Челны), "Динамо" (Брянск). В составе московского клуба - бронзовый призер чемпионата России 2005 года.
За "Ростов" сыграл более 100 матчей.
В составе сбоной Малави Исо Каньеда - участник Кубка африканских наций 2010 года.
Исо Каньеда дважды признавался лучшим футболистом Малави.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2025