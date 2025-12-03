x
Спорт

Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Дубае

Бокс
время публикации: 03 декабря 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 17:37
Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Дубае
AP Photo/Hassan Ammar, File

Израильский боксер-тяжеловес Ян Зак в Дубае победил по очкам Абдула Убайю (Танзания).

Счет по карточкам 77:72 (дважды), 76:73.

Ян трижды сбивал соперника с ног.

Израильтянин отправлял соперника в нокдаун в первом, втором и четвертом раундах.

Ян Зак победил во всех пяти боях на профессиональном ринге, трижды нокаутировав соперников. Два боя он провел в Дубае, три - в Тбилиси.

Спорт
