Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Дубае

Израильский боксер-тяжеловес Ян Зак в Дубае победил по очкам Абдула Убайю (Танзания).

Счет по карточкам 77:72 (дважды), 76:73.

Ян трижды сбивал соперника с ног.

Израильтянин отправлял соперника в нокдаун в первом, втором и четвертом раундах.

Ян Зак победил во всех пяти боях на профессиональном ринге, трижды нокаутировав соперников. Два боя он провел в Дубае, три - в Тбилиси.