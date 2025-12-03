Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Дубае
время публикации: 03 декабря 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 17:37
Израильский боксер-тяжеловес Ян Зак в Дубае победил по очкам Абдула Убайю (Танзания).
Счет по карточкам 77:72 (дважды), 76:73.
Ян трижды сбивал соперника с ног.
Израильтянин отправлял соперника в нокдаун в первом, втором и четвертом раундах.
Ян Зак победил во всех пяти боях на профессиональном ринге, трижды нокаутировав соперников. Два боя он провел в Дубае, три - в Тбилиси.
