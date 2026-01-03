В греческом дерби победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги
Завершился девятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Валенсия" и "Апоэль", одержавшие по 13 побед.
"Маккаби" (8 побед) на 14-м месте.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 65:87
Форвард гостей Джордан Нвора (в прошлом сезоне он играл за "Анадолу ЭЭфес") набрал 24 очка и сделал 5 подборов.
Баскония (Витория, Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 93:108
Гости выиграли последнюю четверть 23:11.
Бывший защит ник тель-авивского "Маккаби" Уэйд Болдуин (Фенербахче) набрал 24 очка, сделал 4 подбора и 7 передач.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 82:87
Прервалась серия из 3 побед "Панатинаикоса".
"Олимпиакос" одержал третью победу подряд.
Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн провел выдающийся матч (32 + 5 подборов + 6 передач + 2 перехвата).
Виртус (Болонья, Италия) - Милан (Италия) 97:85
Первую четверть "Милан" выиграл 27:14.
Реал (Мадрид, Испания) - Дубай (ОАЭ) 107:93
Вторую половину матча испанцы выиграли 63:35.