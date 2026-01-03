x
03 января 2026
03 января 2026
03 января 2026
последняя новость: 10:12
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

В греческом дерби победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 03 января 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 09:44
В греческом дерби победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Young Kwak

Завершился девятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Валенсия" и "Апоэль", одержавшие по 13 побед.

"Маккаби" (8 побед) на 14-м месте.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 65:87

Форвард гостей Джордан Нвора (в прошлом сезоне он играл за "Анадолу ЭЭфес") набрал 24 очка и сделал 5 подборов.

Баскония (Витория, Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 93:108

Гости выиграли последнюю четверть 23:11.

Бывший защит ник тель-авивского "Маккаби" Уэйд Болдуин (Фенербахче) набрал 24 очка, сделал 4 подбора и 7 передач.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 82:87

Прервалась серия из 3 побед "Панатинаикоса".

"Олимпиакос" одержал третью победу подряд.

Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн провел выдающийся матч (32 + 5 подборов + 6 передач + 2 перехвата).

Виртус (Болонья, Италия) - Милан (Италия) 97:85

Первую четверть "Милан" выиграл 27:14.

Реал (Мадрид, Испания) - Дубай (ОАЭ) 107:93

Вторую половину матча испанцы выиграли 63:35.

