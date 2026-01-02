Новогодняя голевая засуха. Достижение Алиссона. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 02 января 2026 г., 09:03 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 09:09
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Англии. В трех матчах из четырех зрители голов не увидели.
Кристал Пэлас (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 1:1
"Орлы" прервали серию из трех поражений.
Ливерпуль - Лидс 0:0
"Ливерпуль" прервал серию из трех побед.
Алиссон провел сотый "сухой матч" в составе "Ливерпуля".
Брентфорд - Тоттенхэм (Лондон) 0:0
Сандерленд - Манчестер Сити 0:0
"Горожане" не смогли одержать пятую победу подряд.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2026