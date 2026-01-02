x
Спорт

Новогодняя голевая засуха. Достижение Алиссона. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 02 января 2026 г., 09:03 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 09:09
Новогодняя голевая засуха. Достижение Алиссона. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Jon Super

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Англии. В трех матчах из четырех зрители голов не увидели.

Кристал Пэлас (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 1:1

"Орлы" прервали серию из трех поражений.

Ливерпуль - Лидс 0:0

"Ливерпуль" прервал серию из трех побед.

Алиссон провел сотый "сухой матч" в составе "Ливерпуля".

Брентфорд - Тоттенхэм (Лондон) 0:0

Сандерленд - Манчестер Сити 0:0

"Горожане" не смогли одержать пятую победу подряд.

