Умер бывший нападающий московского "Спартака" и сборной Таджикистана

1 января в одной из больниц Москвы на 60-м году жизни умер известный футболист Мухсин Мухамадиев, сообщают российские СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Памир" (Душанбе)(в 1988 году помог команде выйти в Высшую лигу), "Локомотив" (Москва), "Анкарагюджю", "Спартак" (Москва) (чемпион России 1994 года), "Аустрия" (Вена), "Торпедо" (Москва), "Бухара", "Шинник" (Ярославль), "Самарканд", "Арсенал" (Тула), "Регар-ТАДАЗ" (Турсунзаде).

Мухсин Мухамадиев сыграл по одному матчу за сборные России и Таджикистана.

Он тренировал команды "Витязь" (Подольск), "Истиклол" (Душанбе), "Бухара" и сборную Таджикистана.