Победный данк и достижение Адетокунбо. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 03 января 2026 г., 14:05 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 14:05
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" одолел "Шарлотт" 122:121.

Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 99:111

Джайлен Джонсон (Атланта) сделал седьмой "трипл-дабл" в сезоне (18 + 10 подборов + 11 передач).

Ариэль Хакпорти (Нью-Йорк0 установил личный рекорд - 17 подборов.

"Нью-Йорк" играл без одной из основных звезд - Карла Энтони Таунса.

Чикаго Булз - Орландо Мэджик 121:114

Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс 122:121

В последние 11 секунд ведущая команда менялась трижды (та, что вела в счете).

Яннис Адетокунбо сделал эффектный победный слэм-данк за 4.7 секунды до конца матча. Он набрал 30 очков, сделал 10 подборов и 5 передач Это 158-я игра, в которой Яннис набрал не менее 30 очков. сделал не менее 10 подборов и 5 передач. Он обошел Оскара Робертсона и Карима Абдул-Джаббара, у которых по 157 таких игр.

