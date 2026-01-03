Дэнни Вульф набрал 11 очков. "Бруклин" проиграл. Результаты матчей НБА
время публикации: 03 января 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 12:35
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" разгромил "Бруклин" 119:99.
Индиана Пэйсерз - Сан-Антонио Сперз 113:123
Гости играли без Виктора Вембаньямы, получившего травму колена в прошлом матче.
Вашингтон Уизардс - Бруклин Нетс 119:99
Израильский баскетболист Дэнни Вульф (Бруклин) отыграл 35 минут (11 + 6 подборов + 3 передачи).
Джастин Шампейн (Вашингтон) набрал 20 очков (лучший результат сезона).
Кливленд Кавальерз - Денвер Наггетс 113:108
Лидер "Кливленда" Донован Митчелл набрал 33 очка.
За 5 минут до конца матча "Денвер" вел в счете 105:101.
Хозяева провели серию 10:0 и выиграли матч.
"Денвер" играл без Николы Йокича, Аарона Гордона, Кэма Джонсона, Кристиана Брауна и Йонаса Валанчюнаса.
