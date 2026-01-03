x
03 января 2026
03 января 2026
03 января 2026
03 января 2026
Спорт

Дэнни Вульф набрал 11 очков. "Бруклин" проиграл. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 03 января 2026 г., 12:35
Дэнни Вульф набрал 11 очков. "Бруклин" проиграл. Результаты матчей НБА
AP Photo/John McDonnell

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" разгромил "Бруклин" 119:99.

Индиана Пэйсерз - Сан-Антонио Сперз 113:123

Гости играли без Виктора Вембаньямы, получившего травму колена в прошлом матче.

Вашингтон Уизардс - Бруклин Нетс 119:99

Израильский баскетболист Дэнни Вульф (Бруклин) отыграл 35 минут (11 + 6 подборов + 3 передачи).

Джастин Шампейн (Вашингтон) набрал 20 очков (лучший результат сезона).

Кливленд Кавальерз - Денвер Наггетс 113:108

Лидер "Кливленда" Донован Митчелл набрал 33 очка.

За 5 минут до конца матча "Денвер" вел в счете 105:101.

Хозяева провели серию 10:0 и выиграли матч.

"Денвер" играл без Николы Йокича, Аарона Гордона, Кэма Джонсона, Кристиана Брауна и Йонаса Валанчюнаса.

Спорт
