Легкая атлетика. В автокатастрофе погиб участник Афинской олимпиады

2 января в больнице в Лодзи умер известный польский легкоатлет Роберт Вольски, сообщают польские СМИ.

26 декабря 43-летний спортсмен попал в ДТП в деревне Бохен. В критическом состоянии он был доставлен в больницу.

Роберт Вольски специализировался в прыжках в высоту.

Он был участником Афинской олимпиады, чемпионатов Европы и мира.