Легкая атлетика. В автокатастрофе погиб участник Афинской олимпиады
время публикации: 03 января 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 10:12
2 января в больнице в Лодзи умер известный польский легкоатлет Роберт Вольски, сообщают польские СМИ.
26 декабря 43-летний спортсмен попал в ДТП в деревне Бохен. В критическом состоянии он был доставлен в больницу.
Роберт Вольски специализировался в прыжках в высоту.
Он был участником Афинской олимпиады, чемпионатов Европы и мира.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2026