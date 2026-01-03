x
03 января 2026
03 января 2026
03 января 2026
последняя новость: 10:12
03 января 2026
Спорт

Легкая атлетика. В автокатастрофе погиб участник Афинской олимпиады

Легкая атлетика
время публикации: 03 января 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 10:12
Легкая атлетика. В автокатастрофе погиб участник Афинской олимпиады
AP Photo/Katarzyna Zaremba-Majcher

2 января в больнице в Лодзи умер известный польский легкоатлет Роберт Вольски, сообщают польские СМИ.

26 декабря 43-летний спортсмен попал в ДТП в деревне Бохен. В критическом состоянии он был доставлен в больницу.

Роберт Вольски специализировался в прыжках в высоту.

Он был участником Афинской олимпиады, чемпионатов Европы и мира.

Спорт
