4 результативных передачи и рекорды Куинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 03 января 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 14:49
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" в гостях разгромила "Анахайм" 5:2.
Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд 2:5
Еврейский защитник "Миннесоты" Куинн Хьюз сделал 4 результативных передачи. Это повторение личного рекорда и новый рекорд "Уайлд" для защитников. В 10 играх за "Миннесоту" (после обмена 12 декабря из "Кэнакс") он набрал 11 (1 + 10) очков.
Две шайбы забил Данила Юров (Миннесота).
Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен 3:4 (буллиты)
"Сиэтл" вел в счете 2:0 и 3:1.
Джейк ДеБруск (Ванкувер) набрал 3 (1 + 2) очка.
Единственный буллит (по 3 попытки) реализовал Мэтью Беньерс.
Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм отыграл 20 минут 33 секунды. Показатель 0.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 15 минут. Показатель -2.
