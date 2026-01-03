x
03 января 2026
03 января 2026
03 января 2026
последняя новость: 15:09
03 января 2026
Спорт

4 результативных передачи и рекорды Куинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 03 января 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 14:49
4 результативных передачи и рекорды Куинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/William Liang

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" в гостях разгромила "Анахайм" 5:2.

Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд 2:5

Еврейский защитник "Миннесоты" Куинн Хьюз сделал 4 результативных передачи. Это повторение личного рекорда и новый рекорд "Уайлд" для защитников. В 10 играх за "Миннесоту" (после обмена 12 декабря из "Кэнакс") он набрал 11 (1 + 10) очков.

Две шайбы забил Данила Юров (Миннесота).

Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен 3:4 (буллиты)

"Сиэтл" вел в счете 2:0 и 3:1.

Джейк ДеБруск (Ванкувер) набрал 3 (1 + 2) очка.

Единственный буллит (по 3 попытки) реализовал Мэтью Беньерс.

Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм отыграл 20 минут 33 секунды. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 15 минут. Показатель -2.

