30-я победа "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА
время публикации: 03 января 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 16:17
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Голден Стэйт Уорриорз" 131:94.
Финиксм Санз - Сакраменто Кингз 129:102
Вторую половину матча хозяева выиграли 67:46.
Девин Букер (Финикс) набрал 33 очка, 20 - в первой четверти.
Оклахома-Сити Тендер - Голден Стэйт Уорриорз 131:94
"Тендер" одержал 30-ю победу в 35 играх сезона.
Шай-Гилджес-Александр набрал 30 очков и сделал 7 передач.
"Воины" играли без Стефена Керри, Джимми Батлера и Джонатана Куминги.
Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гризлиз 128:121
Лидеры "Лейкерс" провели отличный матч: Лука Дончич (34 + 6 подборов + 8 передач) и Леброн Джеймс (31 + 9 подборов + 6 передач).
Решающей стала серия 12:2 в последней четверти.
