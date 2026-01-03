x
03 января 2026
03 января 2026
Спорт

30-я победа "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 03 января 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 16:17
30-я победа "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Голден Стэйт Уорриорз" 131:94.

Финиксм Санз - Сакраменто Кингз 129:102

Вторую половину матча хозяева выиграли 67:46.

Девин Букер (Финикс) набрал 33 очка, 20 - в первой четверти.

Оклахома-Сити Тендер - Голден Стэйт Уорриорз 131:94

"Тендер" одержал 30-ю победу в 35 играх сезона.

Шай-Гилджес-Александр набрал 30 очков и сделал 7 передач.

"Воины" играли без Стефена Керри, Джимми Батлера и Джонатана Куминги.

Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гризлиз 128:121

Лидеры "Лейкерс" провели отличный матч: Лука Дончич (34 + 6 подборов + 8 передач) и Леброн Джеймс (31 + 9 подборов + 6 передач).

Решающей стала серия 12:2 в последней четверти.

Спорт
