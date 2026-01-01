x
01 января 2026
01 января 2026
01 января 2026
последняя новость: 06:37
01 января 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 17 очков. "Портленд" проиграл

Баскетбол
НБА
время публикации: 01 января 2026 г., 06:37 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 06:37
НБА. Дени Авдия набрал 17 очков. "Портленд" проиграл
AP Photo/Kyle Phillips

В матче регулярного чемпионата НБА "Оклахома-Сити Тендер" разгромил "Портленд Трейл Блэйзерс" 124:95.

Чемпионы одержали третью победу подряд. Шай Гилджес-Александр набрал 30 очков. Он набрал не менее 20 очков в 105-м матче подряд.

Чет Холмгрен (Тендер) сделала "дабл-дабл" (12 + 10 подборов + 6 блок-шотов).

Лучшими в составе гостей были Сили Сиссоко (19) и Дени Авдия (17 + 7 подборов + 7 передач).

