Себастьян Беккасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора
время публикации: 02 июля 2026 г., 17:35 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 17:35
Сборная Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу проиграла мексиканцам 0:2.
Себастьян Беккасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора в связи с завершением контракта.
По словам аргентинского специалиста, цель - выход в 1/8 финала не была достигнута.
Себастьян Беккасесе возглавлял сборную Эквадора с 2024 года.
Ранее он работал в тренерском штабе сборной Аргентины, тренировал чилийские, аргентинские команды и испанский "Эльче".
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