Сборная Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу проиграла мексиканцам 0:2.

Себастьян Беккасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора в связи с завершением контракта.

По словам аргентинского специалиста, цель - выход в 1/8 финала не была достигнута.

Себастьян Беккасесе возглавлял сборную Эквадора с 2024 года.

Ранее он работал в тренерском штабе сборной Аргентины, тренировал чилийские, аргентинские команды и испанский "Эльче".