x
02 июля 2026
|
последняя новость: 18:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 18:21
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Себастьян Беккасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 02 июля 2026 г., 17:35 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 17:35
Себастьян Беккасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора
AP Photo/Eduardo Verdugo

Сборная Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу проиграла мексиканцам 0:2.

Себастьян Беккасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора в связи с завершением контракта.

По словам аргентинского специалиста, цель - выход в 1/8 финала не была достигнута.

Себастьян Беккасесе возглавлял сборную Эквадора с 2024 года.

Ранее он работал в тренерском штабе сборной Аргентины, тренировал чилийские, аргентинские команды и испанский "Эльче".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Рекордный трансфер "Манчестер Сити": Эллиот Андерсон
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Скандал в сборной Германии. Несколько футболистов отказались бить решающий пенальти
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Известный румынский футболист погиб а результате несчастного случая
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Эннер Валенсия объявил о прекращении выступлений за сборную