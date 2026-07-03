Унаи Симон побил рекорд чемпионатов мира

Испанцы разгромили сборную Австрии 3:0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Голкипер сборной Испании Унаи Симон установил рекорд по продолжительности "сухой серии" в матчах чемпионатов мира - 519 минут.

В последний раз он пропускал в матче чемпионата мира 2022 года.

Симон побил рекорд итальянца Вальтера Дзенги (517 минут) и рекорд сборной Испании Икера Касильяса (476 минут).

Стоит отметить, что австрийцы не мешали рекордсмену. Не нанесли ни одного точного удара за весь матч.