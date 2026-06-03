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Спорт

Лидеру сборной Швейцарии отказали во въезде в США

Футбол
Скандалы в спорте
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 03 июня 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 09:59
Лидеру сборной Швейцарии отказали во въезде в США
AP Photo/Darko Bandic

Сборная Швейцарии вылетела в США без нападающего "Ренна" Бриля Эмболо, сообщает ВВС.

ESTA (электронная система авторизации путешествий, которая определяет право лица на въезд в США) перевела дело футболиста на дополнительное рассмотрение.

Это связано с делом о драке в Базеле в 2018 году.

Суд назначил Брилю Эмболо условный штраф 135 тысяч франков.

Швейцарская федерация футбола пытается решить визовую проблему.

Бриль Эмболо - участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, чемпионатов Европы 2016, 2020 и 2024 годов.

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