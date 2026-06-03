Лидеру сборной Швейцарии отказали во въезде в США

Сборная Швейцарии вылетела в США без нападающего "Ренна" Бриля Эмболо, сообщает ВВС.

ESTA (электронная система авторизации путешествий, которая определяет право лица на въезд в США) перевела дело футболиста на дополнительное рассмотрение.

Это связано с делом о драке в Базеле в 2018 году.

Суд назначил Брилю Эмболо условный штраф 135 тысяч франков.

Швейцарская федерация футбола пытается решить визовую проблему.

Бриль Эмболо - участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, чемпионатов Европы 2016, 2020 и 2024 годов.