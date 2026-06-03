Лидеру сборной Швейцарии отказали во въезде в США
время публикации: 03 июня 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 09:59
Сборная Швейцарии вылетела в США без нападающего "Ренна" Бриля Эмболо, сообщает ВВС.
ESTA (электронная система авторизации путешествий, которая определяет право лица на въезд в США) перевела дело футболиста на дополнительное рассмотрение.
Это связано с делом о драке в Базеле в 2018 году.
Суд назначил Брилю Эмболо условный штраф 135 тысяч франков.
Швейцарская федерация футбола пытается решить визовую проблему.
Бриль Эмболо - участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, чемпионатов Европы 2016, 2020 и 2024 годов.
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