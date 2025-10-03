"Шахтер" победил в Шотландии. Результаты матчей Лиги конференций

Завершился первый тур основного этапа Лиги конференций.

Абердин (Эдинбург, Шотландия) - Шахтер (Донецк, Украина) 2:3

"Абердин" не может победить в восьмом матче подряд.

АЕК (Ларнака, Кипр) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 4:0

Уже на 2-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Пенетра.

Голы забили бывший форвард "Вальядолида" и "Тенерифе" Вальдо Рубио, бывший форвард "Удинезе" Риад Бажич, бывший нападающий "Партизана" Джордже Иванович и Маркус Роден.

Целе (Словения) - АЕК (Афина, Греция) 3:1

Три гла забил Франко Ковачевич.

Фиорентина (Флоренция, Италия) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 2:0

Легия (Варшава, Польша) - Самсунспор (Турция) 0:1

Ракув (Ченстохова, Польша) - Университатя (Крайова, Румыния) 2:0

Шелбурн (Дублин, Ирландия) - Хаккен (Швеция) 0:0

Слован (Братислава, Словакия) - Страсбур (Франция) 1:2

Спарта (Прага, Чехия) - Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) 4:1