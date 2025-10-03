Киевляне проиграли англичанам. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись матчи первого тура Лиги конференций.
Динамо (Киев, Украина) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 0:2
Лондонцы установили клубный рекорд - 19 матчей без поражений (во всех турнирах).
Ягелония (Бялосток, Польша) - Хамрун Спартанс (Мальта) 1:0
КуПС (Куопио, Финляндия) - Дрита (Косово) 1:1
Лозанна (Швейцария) - Брейдаблик (Исландия) 3:0
Лех (Познань, Польша) - Рапид (Вена, Австрия) 4:1
Ноа (Ереван, Армения) - Риека (Хорватия) 1:0
Встречались чемпионы Армении и Хорватии.
"Ноа" одержала шестую домашнюю победу подряд.
мония (Никосия, Кипр) - Майнц (Германия) 0:1
Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - Шкендия (Северная Македония) 2:0
Зринськи (Мостар, Босния и Герцеговина) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 5:0
Два гола забил бывший нападающий "Маккаби" (Петах-Тиква) Виталий Дамашкан.