Спорт

Киевляне проиграли англичанам. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
Состоялись матчи первого тура Лиги конференций.

Динамо (Киев, Украина) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 0:2

Лондонцы установили клубный рекорд - 19 матчей без поражений (во всех турнирах).

Ягелония (Бялосток, Польша) - Хамрун Спартанс (Мальта) 1:0

КуПС (Куопио, Финляндия) - Дрита (Косово) 1:1

Лозанна (Швейцария) - Брейдаблик (Исландия) 3:0

Лех (Познань, Польша) - Рапид (Вена, Австрия) 4:1

Ноа (Ереван, Армения) - Риека (Хорватия) 1:0

Встречались чемпионы Армении и Хорватии.

"Ноа" одержала шестую домашнюю победу подряд.

мония (Никосия, Кипр) - Майнц (Германия) 0:1

Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - Шкендия (Северная Македония) 2:0

Зринськи (Мостар, Босния и Герцеговина) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 5:0

Два гола забил бывший нападающий "Маккаби" (Петах-Тиква) Виталий Дамашкан.

