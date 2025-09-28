В дебютном матче Дор Турджеман вышел на замену и обеспечил победу "Нью-Ингленд Революшен"

В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Ингленд Революшен" победил "Атланту Юнайтед" 2:0.

В этом матче за американскю команду удачно дебютировал израильский нападающий Дор Турджеман.

Он вышел на замену на 56-й минуте.

На 72-й минуте Турджеман получил мяч у штрафной, обыграл защитника, вышел один на один и открыл счет 1:0.

Через 4 минуты Турджеман совершил проход через полполя к чужой штрафной и сделал передачу. Леонардо Кампана отправил мяч под перекладину 2:0.