В дебютном матче Дор Турджеман вышел на замену и обеспечил победу "Нью-Ингленд Революшен"
время публикации: 28 сентября 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 15:28
В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Ингленд Революшен" победил "Атланту Юнайтед" 2:0.
В этом матче за американскю команду удачно дебютировал израильский нападающий Дор Турджеман.
Он вышел на замену на 56-й минуте.
На 72-й минуте Турджеман получил мяч у штрафной, обыграл защитника, вышел один на один и открыл счет 1:0.
Через 4 минуты Турджеман совершил проход через полполя к чужой штрафной и сделал передачу. Леонардо Кампана отправил мяч под перекладину 2:0.
