x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 15:35
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В дебютном матче Дор Турджеман вышел на замену и обеспечил победу "Нью-Ингленд Революшен"

Футбол
время публикации: 28 сентября 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 15:28
В дебютном матче Дор Турджеман вышел на замену и обеспечил победу "Нью-Ингленд Революшен"
AP Photo/Aurel Obreja

В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Ингленд Революшен" победил "Атланту Юнайтед" 2:0.

В этом матче за американскю команду удачно дебютировал израильский нападающий Дор Турджеман.

Он вышел на замену на 56-й минуте.

На 72-й минуте Турджеман получил мяч у штрафной, обыграл защитника, вышел один на один и открыл счет 1:0.

Через 4 минуты Турджеман совершил проход через полполя к чужой штрафной и сделал передачу. Леонардо Кампана отправил мяч под перекладину 2:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Манор Соломон отыграл 72 минуты. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Достижение Лаутаро Мартинеса. Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

ПСЖ победил. Неожиданное поражение "Монако"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Чемпионат Германии. Необычное веселье в Менхенгладбахе