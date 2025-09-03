x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 12:02
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Маккаби" (Тель-Авив) подписал нигерийского центрового

Баскетбол
время публикации: 03 сентября 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 12:02
"Маккаби" (Тель-Авив) подписал нигерийского центрового
AP Photo/David Richard

Тель-авивский "Маккаби" подписал двухлетний контракт с нигерийским центровым Клиффордом Оморуйи, сообщает официальный сайт клуба.

Он выступал за команды университетов Алабамы и Ратджерс.

В 2023 и 2024 годах Клиффорд Оморуйи включался в сборную игроков оборонительного плана конференции Big Ten.

Он не был выбран на драфте НБА 2025 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 сентября 2025

Евробаскет. Поражения греков и испанцев. Победа сборной Грузии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 сентября 2025

Евробаскет. Израильтяне победили бельгийцев и вышли в плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Евробаскет. Израильтяне победили сборную Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Евробаскет. Польские фанаты освистали гимн Израиля