"Маккаби" (Тель-Авив) подписал нигерийского центрового
время публикации: 03 сентября 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 12:02
Тель-авивский "Маккаби" подписал двухлетний контракт с нигерийским центровым Клиффордом Оморуйи, сообщает официальный сайт клуба.
Он выступал за команды университетов Алабамы и Ратджерс.
В 2023 и 2024 годах Клиффорд Оморуйи включался в сборную игроков оборонительного плана конференции Big Ten.
Он не был выбран на драфте НБА 2025 года.
