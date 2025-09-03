"Маккаби" (Тель-Авив) подписал нигерийского центрового

Тель-авивский "Маккаби" подписал двухлетний контракт с нигерийским центровым Клиффордом Оморуйи, сообщает официальный сайт клуба.

Он выступал за команды университетов Алабамы и Ратджерс.

В 2023 и 2024 годах Клиффорд Оморуйи включался в сборную игроков оборонительного плана конференции Big Ten.

Он не был выбран на драфте НБА 2025 года.