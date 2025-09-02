Евробаскет. Израильтяне победили бельгийцев и вышли в плэй-офф

В матче четвертого тура чемпионата Европы по баскетболу израильтяне победили сборную Бельгии 92:89.

Одержав три победы в четырех матчах, сборная Израиля вышла в 1/8 финала вне зависимости от результата матча против словенцев.

После 10 минут 23:15, 20 - 51:39, 30 - 71:54.

Дени Авдия набрал 22 очка, сделал 3 подбора и 4 передачи. Роман Соркин набрал 18 очков и сделал 5 подборов.