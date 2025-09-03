Евробаскет. Поражения греков и испанцев. Победа сборной Грузии
Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Европы по баскетболу.
Греция - Босния и Герцеговина 77:80
Греки потерпели первое поражение, играя без Янниса Адетокунбо.
Лучший игрок матча Юсуф Нуркич (Шарлотт Хорнетс) (18 + 10 подборов).
Исландия - Словения 79:87
Лука Дончич набрал 26 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.
Кипр - Грузия 61:93
Самый результативный игрок матча Торнике Шенгелия (27 + 4 подбора + 4 передачи). Гога Битадзе сделал "дабл-дабл" (21 + 13 подборов).
Франция - Польша 83:76
Алекс Сарр получил травму. Чемпионат для него завершился. Он выбыл на несколько недель.
Гершон Ябуселе набрал 36 очков и сделал 6 подборов.
Италия - Испания 67:63
