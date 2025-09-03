x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
последняя новость: 07:24
03 сентября 2025
Спорт

Евробаскет. Поражения греков и испанцев. Победа сборной Грузии

Баскетбол
время публикации: 03 сентября 2025 г., 07:00
Евробаскет. Поражения греков и испанцев. Победа сборной Грузии
Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Европы по баскетболу.

Греция - Босния и Герцеговина 77:80

Греки потерпели первое поражение, играя без Янниса Адетокунбо.

Лучший игрок матча Юсуф Нуркич (Шарлотт Хорнетс) (18 + 10 подборов).

Исландия - Словения 79:87

Лука Дончич набрал 26 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.

Кипр - Грузия 61:93

Самый результативный игрок матча Торнике Шенгелия (27 + 4 подбора + 4 передачи). Гога Битадзе сделал "дабл-дабл" (21 + 13 подборов).

Франция - Польша 83:76

Алекс Сарр получил травму. Чемпионат для него завершился. Он выбыл на несколько недель.

Гершон Ябуселе набрал 36 очков и сделал 6 подборов.

Италия - Испания 67:63

