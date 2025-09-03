x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
последняя новость: 16:43
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Сенсация Евобаскета. Британцы победили сборную Черногории. Никола Вучевич покидает сборную

Баскетбол
время публикации: 03 сентября 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 16:07
AP Photo/Nam Y. Huh

В стартовом матче пятого тура чемпионата Европы по баскетболу британцы неожиданно победили сборную Черногории 89:83.

Это первая победа сборной Великобритании на турнире.

Сборные Великобритании и Черногории вылетели. Шведы вышли в плэй-офф.

Лидер и легенда сборной Черногории Никола Вучевич набрал 29 очков и сделал 11 подборов в последнем матче за сборную.

Он заранее объявил, что этот чемпионат Европы - его последний турнир в сборной.

