Сенсация Евобаскета. Британцы победили сборную Черногории. Никола Вучевич покидает сборную
время публикации: 03 сентября 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 16:07
В стартовом матче пятого тура чемпионата Европы по баскетболу британцы неожиданно победили сборную Черногории 89:83.
Это первая победа сборной Великобритании на турнире.
Сборные Великобритании и Черногории вылетели. Шведы вышли в плэй-офф.
Лидер и легенда сборной Черногории Никола Вучевич набрал 29 очков и сделал 11 подборов в последнем матче за сборную.
Он заранее объявил, что этот чемпионат Европы - его последний турнир в сборной.
