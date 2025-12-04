Футбол. Чемпионат Испании. Мбаппе забил два гола. "Реал" разгромил "Атлетик"
время публикации: 04 декабря 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 09:25
В перенесенном матче девятнадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" (Бильбао) 3:0.
"Королевский клуб" прервал серию из 3 ничьих.
Два гола забил Килиан Мбаппе.
На 7-й минуте он получил мяч в центре поля, обыграл несколько соперников по пути к штрафной и открыл счет 0:1.
На 25-й минуте хозяева могли отыграться. Гурусета нанес сильный удар с угла вратарской. Куртуа выручил. На 30-й минуте вратарь вновь выручил "Реал" после опасного удара Беренгера.
На 33-й минуте мяч после удара Винисиуса Жуниора с острого угла попал в штангу. На 42-й минуте Камавинга ударом головой удвоил преимущество гостей. На 59-й минуте Мбаппе забил ударом метров с 25 0:3.
