Чемпионат Израиля по баскетболу. Поражения "Апоэлей" из Тель-Авива и Холона

Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" разгромил одноклубников из Тель-Авива 92:77.

Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Иерусалим) 77:92

Это первое поражение тель-авивского "Апоэля" в чемпионате в этом сезоне.

Гости выиграли последнюю четверть 26:15.

20 очков набрал защитник столичной команды Хадин Кэррингтон.

Маккаби (Ришон ле-Цион) - Апоэль (Холон) 78:70

22 очка набрал форвард "Маккаби" Амин Стивенс.