x
04 января 2026
|
последняя новость: 08:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 08:06
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по баскетболу. Поражения "Апоэлей" из Тель-Авива и Холона

Баскетбол
время публикации: 04 января 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 07:06
Чемпионат Израиля по баскетболу. Поражения "Апоэлей" из Тель-Авива и Холона
AP Photo/L.G. Patterson

Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" разгромил одноклубников из Тель-Авива 92:77.

Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Иерусалим) 77:92

Это первое поражение тель-авивского "Апоэля" в чемпионате в этом сезоне.

Гости выиграли последнюю четверть 26:15.

20 очков набрал защитник столичной команды Хадин Кэррингтон.

Маккаби (Ришон ле-Цион) - Апоэль (Холон) 78:70

22 очка набрал форвард "Маккаби" Амин Стивенс.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

НБА. "Трипл-дабл 29+" Дени Авдии. "Портленд" победил "Сан-Антонио"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2026

30-я победа "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2026

Победный данк и достижение Адетокунбо. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2026

Дэнни Вульф набрал 11 очков. "Бруклин" проиграл. Результаты матчей НБА