Чемпионат Израиля по баскетболу. Поражения "Апоэлей" из Тель-Авива и Холона
время публикации: 04 января 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 07:06
Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" разгромил одноклубников из Тель-Авива 92:77.
Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Иерусалим) 77:92
Это первое поражение тель-авивского "Апоэля" в чемпионате в этом сезоне.
Гости выиграли последнюю четверть 26:15.
20 очков набрал защитник столичной команды Хадин Кэррингтон.
Маккаби (Ришон ле-Цион) - Апоэль (Холон) 78:70
22 очка набрал форвард "Маккаби" Амин Стивенс.
