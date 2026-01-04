НБА. "Трипл-дабл 29+" Дени Авдии. "Портленд" победил "Сан-Антонио"
время публикации: 04 января 2026 г., 05:57 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 05:57
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Сан-Антнио Сперз" 115:110.
"Портленд" одержал вторую победу подряд и четвертую - в последних пяти играх.
"Сан-Антонио" - один из лидеров Западной конференции - считался фаворитом матча.
Лучшим игроком матча стал израильский форвард гостей Дени Авдия (29 + 11 подборов + 10 передач).
