Чемпионат Израиля по футболу. Разгром со скандалом. Историческая победа "Ирони"
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу.
Бней Сахнин - Апоэль (Беэр-Шева) 0:5
Перед матчем полиция задержала автобус с болельщиками южан, сообщают израильские спортивные СМИ.
Это не помешало лидеру разгромить хозяев и увеличить отрыв от "Бейтара" до 5 очков.
На 25-й минуте хозяева остались в меньшинстве (при счете 0:0). Удален Мэтью Куджо.
Два гола забил Дан Битон. По разу отличились Игор Златанович, Мохамад Канаан и Кингс Кангва.
Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаби Бней Райна 4:1
Вчера вечером появились сообщения, что матч может быть перенесен из-за проблем с освещением. Игра состоялась.
Все кончилось уже к 20-й минуте 3:0.
Два гола забил Рои Давид. По разу отличились Шавит Мазаль и Чипиока Сонга.
Гол в ворота хозяев забил Илай Элиягу Эльмкис.
Ирони (Тверия) - Маккаби (Нетания) 4:0
"Ирони" одержал вторую победу с крупным счетом в трех последних матчах (кроме "бриллиантов" пострадали "Апоэль" (Беэр-Шева) 3:0 и "Маккаби" (Тель-Авив) 1:1) и выбрался в середину турнирной таблицы.
Впервые в истории команда из Тверии забила 4 гола в одном матче в Лиге Аль.
Голы забили Итамар Швиро (недавно играл за "Маккаби" (Нетания)), Эли Балилти, Вахиб Хабибалла и Гай Хадида.