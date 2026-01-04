x
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. Разгром со скандалом. Историческая победа "Ирони"

время публикации: 04 января 2026 г., 06:39
Чемпионат Израиля по футболу. Разгром со скандалом. Историческая победа "Ирони"
AP Photo/Themba Hadebe

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу.

Бней Сахнин - Апоэль (Беэр-Шева) 0:5

Перед матчем полиция задержала автобус с болельщиками южан, сообщают израильские спортивные СМИ.

Это не помешало лидеру разгромить хозяев и увеличить отрыв от "Бейтара" до 5 очков.

На 25-й минуте хозяева остались в меньшинстве (при счете 0:0). Удален Мэтью Куджо.

Два гола забил Дан Битон. По разу отличились Игор Златанович, Мохамад Канаан и Кингс Кангва.

Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаби Бней Райна 4:1

Вчера вечером появились сообщения, что матч может быть перенесен из-за проблем с освещением. Игра состоялась.

Все кончилось уже к 20-й минуте 3:0.

Два гола забил Рои Давид. По разу отличились Шавит Мазаль и Чипиока Сонга.

Гол в ворота хозяев забил Илай Элиягу Эльмкис.

Ирони (Тверия) - Маккаби (Нетания) 4:0

"Ирони" одержал вторую победу с крупным счетом в трех последних матчах (кроме "бриллиантов" пострадали "Апоэль" (Беэр-Шева) 3:0 и "Маккаби" (Тель-Авив) 1:1) и выбрался в середину турнирной таблицы.

Впервые в истории команда из Тверии забила 4 гола в одном матче в Лиге Аль.

Голы забили Итамар Швиро (недавно играл за "Маккаби" (Нетания)), Эли Балилти, Вахиб Хабибалла и Гай Хадида.

