Футбол. "Барселона" победила в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" победила в дерби 2:0.

Сельта (Виго) - Валенсия 4:1

"Сельта" не проиграла в четвертом матче подряд и поднялась на седьмое место.

Осасуна (Памплона) - Атлетик (Бильбао) 1:1

"Атлетик" прервал серию из двух поражений.

Эльче - Вильярреал 1:3

На 13-й минуте гости вели в счете 2:0. Жорж Микаутадзе сначала ассистировал партнеру, затем забил сам.

Эспаньол (Барселона) - Барселона 0:2

Дерби получилось очень горячим. Много энергии фанаты хозяев уделили изобретательным оскорблениям голкипера Жоана Гарсии, который летом перешел из "Эспаньола" в "Барселону".

Он не пропустил, а фаворит забил два гола в конце матча. На 86-й минуте отличился Дани Ольмо, на 90-й - Роберт Левандовски. Две результативные передачи сделал Фермин Лопес.