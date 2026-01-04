Футбол. Сборные Сенегала и Мали вышли в четвертьфинал КАН. Тунисцы выбыли

Первыми четвертьфиналистами Кубка африканских наций по футболу стали сборные Сенегала и Мали.

Сенегал - Судан 3:1

Сборная Судана вышла в плэй-офф впервые с 2012 года.

На 5-й минуте Амин Абдалла вывел суданцев вперед обводящим ударом.

Фаворит ответил двумя точными ударами Папе Гуйе (Вильярреал) в первом тайме.

На 77-й минуте 17-летний Ибрагим Мбайе (ПСЖ) поставил точку в матче.

Мали - Тунис 1:1 (пенальти 3:2)

На 26-й минуте (при счете 0:0) малийцы остались в меньшинстве. Войо Кулибали (Сассуоло) наступил на соперника и был удален.

На 88-й минуте Фирас Шауат (Клуб Африкен) ударом головой вывел сборную Туниса вперед 0:1.

Малийцы отыгрались на шестой минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал Лассине Синайоко (Осер).

В серии послематчевых пенальти у сборной Туниса не забили Али Абди (Ницца) (мимо). Джигуи Диарра (Янг Африкенс) парировал мяч после ударов Элиаса Ашури (Копенгаген) и Мохамеда Бен Ромдана (Аль-Ахли).

У малийцев не забили Ив Биссума (Тоттенхэм) (мимо) и Доржелес Нене (Фенербахче) (штанга).