Чемпионат Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" победил в Иерусалиме
В первом матче семнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" победил столичный "Апоэль" 3:1.
"Желтые" прервали серию из трех матчей без побед.
На 3-й минуте гости открыли счет. Эльад Мадмон перехватил мяч после неудачной передачи вратаря "Апоэля" и точно пробил 0:1.
На 10-й минуте Идо Шахар реализовал пенальти 0:2.
На 19-й минуте Ибе Рансом сократил отставание 1:2.
Хозяева могли отыграться на 41-й минуте, но не реализовали пенальти. Вратарь парировал мяч после удара Аваки Эшаты.
Во втором тайме хозяева старались больше атаковать, но до опасных моментов дело доходило не часто.
На 71-й минуте Тайрез Асанте установил окончательный счет 1:3.
На 77-й минуте "Апоэль" остался в меньшинстве. Удален Матан Хозез, бывший игрок тель-авивского "Маккаби".