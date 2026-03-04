x
04 марта 2026
04 марта 2026
Спорт

Чемпионат мира по бейсболу. Расписание матчей сборной Израиля

Спорт/важное
Бейсбол
время публикации: 04 марта 2026 г., 08:26
Чемпионат мира по бейсболу. Расписание матчей сборной Израиля
AP Photo/Marta Lavandier

5 марта в Японии, Пуэрто-Рико и США начнется World Baseball Classic (чемпионат мира по бейсболу).

Сборная Израиля играет в группе D и проведет матчи в США.

Расписание игр;

7 марта Израиль - Венесуэла.

8 марта. Никарагуа - Израиль.

9 марта. Доминиканская республика - Израиль.

10 марта. Израиль - Нидерланды.

В плэй-офф выходят команды, занявшие первое и второе места в группе.

