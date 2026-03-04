Чемпионат мира по бейсболу. Расписание матчей сборной Израиля
время публикации: 04 марта 2026 г., 08:26 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 08:26
5 марта в Японии, Пуэрто-Рико и США начнется World Baseball Classic (чемпионат мира по бейсболу).
Сборная Израиля играет в группе D и проведет матчи в США.
Расписание игр;
7 марта Израиль - Венесуэла.
8 марта. Никарагуа - Израиль.
9 марта. Доминиканская республика - Израиль.
10 марта. Израиль - Нидерланды.
В плэй-офф выходят команды, занявшие первое и второе места в группе.
