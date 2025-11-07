Бред Осмус назначен главным тренером сборной Израиля по бейсболу

Израильская ассоциация бейсбола объявила, что руководить сборной во время World Baseball Classic будет Бред Осмус.

Он уже работал со сборной Израиля.

Бред Осмус тренировал национальную команду во время World Baseball Classic 2012 года, и входил в тренерский штаб в 2023 году.

Сейчас он работает помощником главного тренера в "Нью-Йорк Янкиз".

Ранее Брэд Осмус тренировал "Детройт Тайгерс" и "Лос-Анджелес Энджелс".

В качестве игрока он трижды становился обладателем "Золотой перчатки".